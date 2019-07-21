إسبانيا – انتقد وكيل أعمال اللاعب الويلزي غاريث بيل بشدة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد إعلان الأخير عن رغبة فريقه ريال مدريد الإسباني برحيل اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الوكيل جوناثان بارنيت في تصريح لوكالة “فرانس برس”: “زيدان عار، فهو لا يحترم لاعب قدّم الكثير لريال مدريد”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بيل قريبا من مغادرة ريال، قال: “نحن نعمل على ذلك”.

وكان قد صرح زيدان، خلال مؤتمر صحفي بقوله: “سنرى إذا كان الأمر (الانتقال) سيحصل غدا، وإذا تم الأمر فذلك سيكون أفضل، لنأمل أن يتم الأمر قريبا من أجل مصلحة الجميع”.

وأكد زيدان أن الأمر ليس شخصيا، مشيرا إلى أن الجناح الويلزي البالغ 30 عاما ليس جاهزا بدنيا من أجل الفريق، لكن تحقيق رغبة المدرب الفرنسي بأن تتم صفقة رحيله عن النادي الملكي ليست بالأمر السهل، بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه الويلزي.

ويمتد عقد بيل مع ريال حتى عام 2022، لكن عودة زيدان للإشراف على الفريق بدلا من الأرجنتيني سانتياغو سولاري، أعادت إلى الواجهة أخبار رحيله عن الفريق بسبب العلاقة المتوترة التي تربطه بالمدرب الفرنسي.

وكان بيل خارج تشكيلة ريال مدريد لمباراته الأولى في كأس الأبطال الدولية الودية التي خسرها السبت أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3 في هيوستن الأمريكية.

المصدر: “أ ف ب”