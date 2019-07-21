انجلترا – بعض الناس يشعرون بالسعادة بشكل فائق. إذا كنت تعتقد أنه لا توجد طريقة تمكنك أن تكون مثلهم، فأنت مخطئ.

أثبت العلم أن الأشخاص لديهم القدرة على تغيير نظرتهم للحياة. والأمر ليس صعباً على الإطلاق! هذا ما عليك فعله:

ممارسة الرياضة

التمرينات الرياضية يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب

شراء الزهور لنفسك

وضع الزهور في المنزل يساعد في تجنب القلق والمزاج السيء

الابتسامة

الابتسامة تساعد في تنشيط مراكز السعادة في الدماغ، مما يتركك في مزاج أفضل

الخروج للتنزه

الأشخاص الذين يعانون من نقص الفيتامينات أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق

التأمل

يطلق العديد من المواد كيميائية “السعيدة” في الدماغ تعمل معاً لوضعك في مزاج أفضل

الاستماع إلى الموسيقى

تطلق الموسيقى مادة الدوبامين الكيميائية التي تشعرك بالراحة وتؤدي إلى الحنين للماضي

الشوكولاتة

تعزز الشوكولاتة من إنتاج السيروتونين في الدماغ، الأمر الذي يؤدي إلى مزاج أفضل

تناول السلمون

الأسماك الدهنية كالسلمون غنية بالأوميغا 3، ما يساعد بتجنب الاكتئاب

التواصل مع الأصدقاء

دع هاتفك الذكي وتحدث مع صديق أو مع أحد أفراد الأسرة

اللعب مع الحيوانات الاليفة

وجود كلب أو قطة يمكن فعلاً أن يحسن نوعية حياتك

وكالات