ونقلت الوكالة عن المدعي العام، ستيف وولفسون، قوله في بيان، إنه بعد مراجعة تحقيق جديد للشرطة، قرر أنه لا يمكن إثبات ادعاءات الاعتداء الجنسي، وبالتالي لن يتم توجيه أي تهمة إلى رونالدو.

واتهمت فتاة أميركية تدعى كاثرين مايورغا، رونالدو باغتصابها بمنتجع في لاس فيغاس عام 2009، قائلة إن نجم يوفنتوس اعتدى عليها في جناحه بأحد الفنادق.

وكان ممثل الدفاع عن رونالدو، بيتر كريستيانسن قد قال إن العلاقة كانت باتفاق بين الطرفين. وتقول مايورغا إن رونالدو أو أولئك الذين يعملون لصالحه، سمحوا بنشر تفاصيل تسوية مالية معها.

ولم يعلق محامو مايورغا، وهي عارضة أزياء ومدرسة سابقة على قرار المحكمة بإسقاط التهمة الموجهة إلى رونالدو.