تركيا – تهدف ولاية بيلجيك شمال غربي تركيا، عبر دعمها وتشجيعها للمزارعين على تربية ديدان الحرير، إلى جعل المنطقة مركز إنتاج مهم لهذه المادة.

وذكر بيان صادر عن الولاية الاثنين، أن فرق الولاية المعنية بالأمر، وبتعليمات من الوالي “بلال شنتورك”، تتابع عن كثب عمليات إنتاج الحرير في مختلف القرى بالمنطقة.

ونقل البيان عن “شنتورك”، قوله إن الهدف من هذا الدعم هو التشجيع على إنتاج حرير الديدان الذي اشتهرت به الولاية في الماضي، وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي فيها.

وأضاف أنه سيتواصل الدعم المقدم للمزارعين في هذا الصدد، وأن نتائج شهر ونصف من العمل المتواصل أعطت نتائج جيدة.

كما أعرب عن رغبته في أن تتطور عملية إنتاج الحرير عن طريق تربية الديدان مستقبلا، خصوصا وأن دعم الولاية يستهدف كل مراحلها، من زراعة أشجار التوت التي تتغدى عليها إلى إنتاجها لهذه المادة.

بدوره، أعرب “محمود ألب”، عن سعادته من الاستفادة من هذا الدعم، ومن العمل في إنتاج الحرير، داعيا الشباب إلى امتهانه.

الأناضول