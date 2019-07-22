ليبيا – أعلن رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الأغا تخصيص سيولة نقدية لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية تقدر بـ377 مليون دينار بمناسبة حلول عيد الأضحى.

الآغا لفت عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك “اليوم الاثنين إلى أنه نظراً لتوفر السيولة لبعض فروع المصارف دون الأخرى تقرر ترك مسألة توزيع السيولة على فروع المصارف لإدارتها.

وأضاف:”سيتم البدء في توزيع السيولة على المصارف ابتداء من الأربعاء القادم وستباشر فروع المصارف بفتح ابوابها للمواطنين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 28 من الشهر الجاري”.

وبيّن الآغا أن السيولة المخصصة موزعة كالتالي:”الوحدة 90 مليون دينار،الجمهورية 80 مليون،التجاري الوطني 80 مليون، الصحاري 35 مليون،شمال افريقيا 30 مليون، التجارة والتنمية 50 مليون،المتوسط 4 مليون، الاجماع العربي 4 مليون،الزراعي 4 مليون”.

ونوّه رئيس لجنة أزمة السيولة إلى تخصيص سيولة نقدية لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية تقدر بـ60مليون دينار موزعة على النحو التالي:”التجاري الوطني 24 مليون دينار،الجمهورية 21 مليون،الوحدة 3 مليون،شمال افريقيا 20 مليون، الصحارى 12 مليون”.