الاتحاد المصري يستبعد 3 لاعبين من المنتخب

الاتحاد المصري يستبعد 3 لاعبين من المنتخب

مصر – قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إنهاء مسيرة ثلاثة لاعبين من منتخب “الفراعنة” بعد خروجه المبكر من نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي احتضنتها مصر خلال الفترة ما بين (21 يونيو و 19 يوليو).

ويرغب المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ثروت سويلم، والقائم بأعمال مجلس الإدارة، تفعيل توصية استبعاد اللاعبين الذين تتخطى أعمارهم الـ 30 عاما من أجل النزول بمعدل أعمار المنتخب، خاصة بعد إخفاقه الأخير في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

ووفقا لقرار مسؤولي اتحاد الكرة، سيتم رسميا إقصاء ثلاثية من لاعبي منتخب الفراعنة، وهم عبد الله السعيد (34 عاما) لاعب فريق بيراميدز، وليد سليمان لاعب نادي الأهلي (34 عاما)، وأحمد المحمدي (31 عاما) لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

وخرج منتخب مصر مبكرا من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، على منتخب جنوب إفريقيا.

المصدر: “elbalad”