أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الإثنين، وغلب اللون الأخضر على أداء 5 أسواق، معززة بتحسن المعنويات وتفاؤل المستثمرين مع صعود أسواق النفط العالمية.

وبحلول الساعة (13:28 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.7 بالمئة أو 44 سنتا إلى 62.91 دولارا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” أغسطس/آب بنسبة 0.4 بالمئة أو ما يعادل 22 سنتا لتصل عند 55.85 دولارا للبرميل.

وجاءت أسواق الإمارات في صدارة البورصات الرابحة، مع تفاؤل المستثمرين بإعلان البنوك والشركات عن نتائج نصفية قوية.

وصعدت بورصة دبي بنسبة 1.3 بالمئة إلى 2774 نقطة، مع صعود أسهم “إعمار للتطوير” بنسبة 2.77 بالمئة و”إعمار مولز” بنحو 2.6 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 2.48 بالمئة و”أرامكس” بنحو 0.95 بالمئة.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.22 بالمئة إلى 5299 نقطة، لتواصل مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، مع ارتفاع أسهم العقار بنسبة 2.7 بالمئة والاتصالات بنحو 1.51 بالمئة.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.8 بالمئة إلى 13684 نقطة، بفعل عمليات شرائية للمؤسسات الأجنبية مع استمرار مبيعات المؤسسات المحلية.

وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع بنسبة 0.16 بالمئة إلى 1884 نقطة، مع صعود أسهم “مناجم الفوسفات” بنسبة 3.96 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنحو 0.71 بالمئة.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.56 بالمئة إلى 8907 نقطة، بضغط تراجع أسهم قيادية في قطاع البتروكيماويات.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.45 بالمئة إلى 1527 نقطة، مع هبوط أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 1.6 بالمئة و”بتلكو” بنسبة 0.26 بالمئة.

وانخفضت بورصة مسقط بنحو 0.18 بالمئة إلى 3763 نقطة، مع تراجع أسهم “العز الإسلامي” بنسبة 7.59 بالمئة و”البنك الأهلي” بنسبة 1.77 بالمئة.

وفي الكويت، انخفض المؤشر الأول بنسبة 0.04 بالمئة إلى 6661 نقطة، فيما نزل المؤشر الرئيس بنحو 1.37 بالمئة ليغلق عند 4813 نقطة، وهبط المؤشر العام بنسبة 0.39 بالمئة إلى 6039 نقطة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 1.3 بالمئة إلى 2774 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 1.22 بالمئة إلى 5299 نقطة.

مصر: بنسبة 0.8 بالمئة إلى 13684 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.16 بالمئة إلى 1884 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 0.56 بالمئة إلى 8907 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.45 بالمئة إلى 1527 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.18 بالمئة إلى 3763 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 6661 نقطة.

الأناضول