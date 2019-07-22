وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 0.2 % عند 1427.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0524 بتوقيت غرينتش. ولامس المعدن 1452.60 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2013، قبل أن يغلق متراجعاً 1.5 %.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % عند 1428.30دولار للأوقية.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج بعد احتجاز بريطانيا لسفينة إيرانية في وقت سابق هذا الشهر، مما يزيد من حدة التوترات على مسار حيوي دولي لشحن النفط.

في غضون ذلك، تراجعت البورصات الآسيوية الاثنين مع خفض المستثمرين لتوقعاتهم بخفض كبير لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ودفعت احتمالات الخفض الأقل لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي الدولار للارتفاع، مما زيد تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحداً بالمئة إلى 16.37 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.9 % إلى 850.97 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.8 % إلى 1517.62 دولار.