روسيا – أعلن مصدر في مؤسسة “روس كوسموس” أن الروبوت “فيودر” الذي يتهيأ للانطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية، حصل على وظيفة المساعد الصوتي، لكي يتمكن من التحدث مع رواد الفضاء.

وقال المصدر في حديثه لوكالة نوفوستي، “الروبوت فيودر

(Final Experimental Demonstration Object Research) أو كما أصبح اسمه حاليا Skybot F-850 ، يخضع حاليا في مؤسسة “إينيرغيا” بمساعدة متخصصين من المؤسسة العلمية الإنتاجية “تقنية أندرويد” لاختبارات الإعداد للرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية. تشمل اختبارات الإعداد تكيفه واستقباله واستنساخ الكلام، حيث يعتقد أنه بهذا الشكل سيتمكن من تبادل الرأي والمعلومات مع طاقم رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية”.

من المقرر أن يطلق الروبوت الروسي الشبيه بالإنسان إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 22 أغسطس المقبل على متن مركبة الشحن الروسية “سويوز إم إس-14″، حيث سينقل بعد التحامها إلى القطاع الروسي بالمحطة الفضائية الدولية، ليقوم بتنفيذ مهمته تحت إشراف رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف.

أما مستقبلا فسيقوم الروبوت “فيودر” باختبار المركبة الفضائية الروسية الجديدة المأهولة “فديراتسيا” التي يخطط لإطلاقها في عام 2022 بواسطة الصاروخ الثقيل “سويوز-5” من مطار بايكونور الفضائي. كما لا يستبعد أن يرسل هذا الروبوت إلى مدار القمر على متن المركبة “فديراتسيا”.

المصدر: نوفوستي