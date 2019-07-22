السودان – صرح مصدر بالنيابة العامة لـRT بأن رئيس لجنة التحقيقات سلم النائب العام تقريرا خاصا بأحداث فض الاعتصام الذي قتل وأصيب فيه المئات أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في يونيو الماضي.

وأشار المصدر إلى أن النائب العام سيعقد مؤتمرا صحفيا لإطلاع الرأي العام على تفاصيل التحقيق عقب تحويله للمحكمة.

وأفاد مراسلنا بأن القيادي القانوني بـ”قوى الحرية والتغيير” معز حضرة، احتج على خطوة النيابة واعتبرها استباقا لاتفاق “قوى الحرية والتغيير” مع المجلس العسكري بشأن تكوين لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الاعتصام.

وأضاف حضرة: “نتائج التحقيق الخاصة بلجنة النيابة العامة لا قيمة لها ولن نعترف بنتائجها”، مؤكدا أنه وحسب الاتفاق السياسي، “سيتم تكوين لجنة تحقيق جديدة مستقلة، ما يعني أن لجان المجلس العسكري لا قيمة لها”.

المصدر: RT