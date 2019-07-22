ليبيا – قال قائد محور عين زارة بجنوب طرابلس التابع للجيش اللواء فوزي المنصوري إن دخول قوات الجيش سيحدث خلال الأيام أو الساعات القليلة المقبلة.

اللواء المنصوري أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “السرق الأوسط “اللندنية اليوم الاثنين إلى أن دخول طرابلس سيتم خلال وقت قريب جداً ، لافتاً إلى أن عملية الاقتحام ستكون سريعة وحاسمة، على حدّ تعبيره.

وأضاف:”القوات جاهزة تماماً، وتنتظر فقط التعليمات النهائية من المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني باقتحام العاصمة”، موضحاً أن مواقع القوات ومعنويات الجنود ممتازة في ظل التقدم الذي تحرزه ميدانياً.

وبيّن اللواء المنصوري أن تعليمات المشير حفتر إلى قوات الجيش خلال هذه المعركة تنص على الحفاظ على أرواح السكان المدنيين والبنية التحتية وممتلكات المواطنين ، معتبراً أن مصير الميليشيات المسلحة بعد دخول الجيش سيكون إما القتل وإما السجن وإما الهروب”.

وتابع المنصوري :”هذه معركة وطنية صرفة والقوات الموجودة على الأرض هي فقط قوات الجيش الوطني الليبي، ومطلوب من سكان العاصمة التعاون مع الجيش وإغلاق الأحياء لمنع تسلل أو هروب عناصر الميليشيات والإفصاح عن أماكن وجود الإرهابيين وعدم السماح للميليشيات بالاقتراب منها”.

وشدد قائد محور عين زارة على أن قوات الجيش تدربت عملياً على عملية تحرير طرابلس خلال تحريرها لجميع المدن الليبية من بنغازي ودرنة وإجدابيا وغيرها من قبضة الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر عليها على مدى السنوات الماضية.

وإختتم اللواء المنصوري حديثه بالقول:”نحن نواجه الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا، وليلة أول من أمس كان هناك قصف بالطائرات التركية المسيرة على مواقع الجيش في عين زارة بجنوب طرابلس”.