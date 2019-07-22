فرنسا – أكدت شركة “اير فرانس” اليوم أن رحلاتها إلى القاهرة مستمرة، بغضّ النظر عن قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية والألمانية تعليق رحلاتهما للعاصمة المصرية بسبب مخاوف أمنية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بيان مكتوب للمتحدث باسم “اير فرانس” أنه “بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت “اير فرانس” مواصلة رحلاتها إلى القاهرة”.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش ايرويز” ذكرت السبت أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة سبعة أيام “في إجراء احترازي” لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.

وقالت “لوفتهانزا” الألمانية بعد ذلك إنها ألغت الرحلات الجوية من مدينتي ميونخ وفرانكفورت إلى القاهرة السبت على أن تستأنفها اليوم .

المصدر: “رويترز”