ليبيا – إلتقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا أمس الأحد الصادق الكحيلي مع عدد من أعضاء النواب المجتمعين في طرابلس.

اللقاء إستعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق عدد من المواضيع التي تهم النواب المنشقين والمنقطعين في طرابلس والوزارة وتطرق المجتمعون إلى ما وصفوه بـ”الإعتداء الغاشم على العاصمة من قبل مليشيات حفتر” (تقدم القوات المسلحة الى العاصمة) ، مدعين بأن تقدم القوات المسلحة سبب قتل وتدمير ونزوح آلاف العائلات الليبية من مناطق جنوب العاصمة.

وناقش الحضور القانون رقم 5 بشأن الأمن والشرطة وتعديلاته لسنة 2019.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.