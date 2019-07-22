ليبيا – شهدت منطقة بني غزيّل من ولاية مدنين التونسية صباح اليوم الاثنين 22 يوليو 2019 هبوط طائرة حربية ليبية مذخرة من نوع L-39 اضطراريا على الطريق العام ، وهي من نفس النوع الذي يستخدمه طيران الكلية الجوية مصراتة في قصف مواقع القوات المسلحة .

وكشفت صحف تونسية قبل قليل على توجه عدد كبير من القوات التونسية الأمنية المشتركة وتم تطويق المكان ، وأكد مصدر تونسي بأنهم في إنتظار معرفة سبب هبوط الطائرة ومن كان بداخلها.

يشار إلى أنه قد سقطت طائرة من نفس النوع تابعة للكلية الجوية مصراتة في وقت قريب بالقرب من مدينة ترهونة بعد استهدافها بالمضادات الارضية خلال محاولتها قصف مواقع داخل مدينة ترهونة وقتل من كان يقود هذه الطائرة خلال تحطمها.