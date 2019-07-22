الولايات المتحدة – اتهم مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون إيران و”حزب الله” بأنهما يدعمان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ويمثلان تهديدا مباشرا لأمن دول نصف الكرة الغربي.

وكتب بولتون عبر “تويتر” مساء أمس : “تدعم إيران وحزب الله أدوات دكتاتورية مادورو غير الشرعية المتورطة في القمع والتعذيب وقتل الفنزويليين الأبرياء، كما أنهما يهددان بشكل مباشر الأمن الإقليمي”.

وأضاف: “سنستمر في فضح شركاء مادورو والجهود الإيرانية للتمدد في نصف الكرة الغربي”.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، علق بولتون على زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى كاراكاس للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، بنشره صورة لظريف ومادورو المبتسمين أرفقها بقوله: “هناك ما يجعلني أعتقد أن ظريف يشعر براحة كما في بيته في ضيافة نظام مادورو غير الشرعي”.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، قد اتهم إيران بالسعي لإنشاء “قاعدة آمنة للإرهابيين” في فنزويلا، مدعيا أن خلايا حزب الله اللبناني تنشط منذ زمن بعيد في هذا البلد.

من جانبه، نفى مادورو وجود أي علاقات لسلطات بلاده مع حزب الله، مشددا على أن فنزويلا قادرة على الدفاع عن نفسها بقواتها.

المصدر: RT