ترامب يهنئ نتنياهو على بقائه في السلطة

ترامب يهنئ نتنياهو على بقائه في السلطة

واشنطن – هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بقائه في السلطة لأطول مدة في تاريخ إسرائيل.

وقال ترامب عبر “تويتر”: “أهنئ بيبي نتنياهو لأنه حقق أطول خدمة كرئيس للحكومة في تاريخ إسرائيل”، وأضاف: “بقيادتك، أصبحت إسرائيل قوة تكنولوجية واقتصادا عالميا”.

وتابع: “الأهم أن قيادة نتنياهو لإسرائيل جاءت ضمن التزامه بقيم الديمقراطية والحرية وتكافؤ الفرص، وهي قيم مشتركة بين الشعبين الأمريكي والإسرائيلي، ونعتز بها”.

وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية، إن نتنياهو (69 عاما) الذي يشغل منصبه لأكثر من 13 عاما، انتزع السبت الماضي لقب المعمّر في حكومة إسرائيل، من ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء للدولة العبرية.

المصدر: RT+”غارديان