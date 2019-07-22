العراق – تقرير أعدته فضائية أمريكية ناطقة باللغة العربية امس الأحد 21 تموز / يوليو 2019 كشفت خلاله كيف أن هناك استغلالا وفسادًا يتعلق بالميزان التجاري بين طهران وبغداد.

التقرير الذي اعتمد على أرقام وإحصائيات عراقية كشف أن العراق استورد طماطم من إيران بمليار و600 مليون دولار في العام 2017، رغم أنه استورد في العام 2016 طماطم بقيمة مليون دولار فقط.

وهو ما أثار استغراب المتابعين لتلك الأرقام، خاصة وأن الكمية التي دونت في الأوراق عام 2017 تساوي ما استوردته دول بريطانيا وكندا وإسبانيا مجتمعة في ذات العام.

أما المحصول الآخر الذي وثقت الإحصائيات أن العراق استورده من إيران بكميات هائلة فهو البطيخ الإيراني، إذ سجلت الدفاتر العراقية استيراده بما يعادل 16 مليون دولار في العام 2016، بينما في العام الذي يليه مباشرة فقد سجلت الإحصائيات استيراد العراق البطيخ بقيمة 2 مليار و800 مليون دولار وهو مبلغ يعادل 5 أضعاف مخصصات وزارة الزراعة في الموازنة العراقية في العام نفسه.

التقرير الأمريكي استعرض أراء مختصين في الشأن العراقي أكدوا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستهلك العراقيون كل هذه الكميات من الطماطم والبطيخ، لكنها ربما استخدمت كغطاء لمنح إيران مبالغ هائلة من العملة الصعبة “الدولار” الذي تحتاجه إيران بشدة وهو ما يعرف بـ”تهريب العملة”.

القناة الأمريكية نقلت عن المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف رده على هذه الأرقام بقوله إنه من المستحيل أن يستهلك العراقيون البطيخ بكل هذه المبالغ المالية.. هناك أشياء دفينة لا نعلمها بصراحة علما ان اكثر ما استورده العراق من هذين المادتين كان معرضا للشعاع الذري وغير صالح للستهلاك البشري .. نحن نتعامل اليوم مع مافيات حزبية ومليشيات ايرانية متنفذة في العراق”.

وكالات