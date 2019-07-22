إسبانيا – يستعد الكولومبي خاميس رودريجيز، صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، لحسم مستقبله مع النادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن خاميس غادر أمريكا الجنوبية متوجهًا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارًا بشأن مستقبله مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

ويعد خاميس من الصفقات المتنافس عليها من قبل نابولي وأتلتيكو مدريد، ويعد فريق الجنوب الإيطالي هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب الكولومبي، نظرًا للعلاقة القوية والوثيقة التي تجمع خاميس بكارلو أنشيلوتي مدرب نابولي.

وتشير تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد ونابولي لم يتوصلا بعد لاتفاق حول قيمة الصفقة وشروط العقد، لا سيما وأن النادي الملكي طلب الحصول على 42 مليون يورو للسماح برحيل خاميس، وهو ما لن يتمكن نابولي من دفعه نقدًا.

المصدر : كووورة