الرباط – أفادت المندوبة السامية للتخطيط في المغرب إن التضخم بالبلاد سجل ارتفاعا بنسبة 0.2% خلال يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي.

وأرجعت المندوبية (حكومية)، عبر بيان أصدرته الإثنين، ارتفاع التضخم إلى صعود مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.9%، والمواصلات 0.3%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.7% والمطاعم 0.8%، والتعليم 3.4%، والصحة 1.1%.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.2% خلال يونيو 2019، بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وسجلت الأسعار ارتفاعا متباينا في عدد من المدن المغربية على أساس شهري؛ إذ سجلت في مراكش 0.7%، والرباط 0.4%، وفاس 0.2%، ومكناس 0.4%.

الأناضول