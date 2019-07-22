ليبيا – بثت قناة ليبيا لكل الأحرار وليبيا بانورما والجزيرة القطرية وبعض الحسابات الموالية لحكومة الوفاق مساء الأحد صور لما أسمتها ” عملية نوعية مزعومة إستهدفت طائرات إماراتية مسيرة زعمت وجودها في قاعدة الجفرة ” ، قبل أن تتراجع الأحرار عن ما نشرته وتتعهد بالتحقيق فيه .

كما نشرت قناة ليبيا لكل الأحرار مقطع فيديو آخر للمفرزة المزعومة التي قالت بأنها دخلت إلى قاعدة الجفرة لتنفيذ العملية النوعية المزعومة ، ليتبين هو الآخر بأنه مفبرك وقد تم تركيب صوت متحدث مجهول عليه إضافة لقوله بأن التاريخ هو 7 يوليو بينما التاريخ المدون على صورة العملية النوعية الوهمية هو 21 يوليو ، لتسارع القناة بعد ذلك بحذف هذا المقطع هو الآخر ! .

أما قناة ليبيا بانورما التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فقد أوردت الخبر ثم إكتفت بحذفه دون إيضاح أو حتى إعتذار لمتباعيها بل وذهبت لأبعد من ذلك بتكرار مفردة ” مفرزة تابعة لحكومة الوفاق ” تقوم بعملية نوعية في منطقة اسبيعة ! .

وإلى العراب الأكبر ” قناة الجزيرة ” القطرية فقد عرهت إلى فتح تغطية بالخصوص عبر قناة الجزيرة مباشر ، مستعرضة المفبركة ” في فضيحة جديدة تضاف لسجلها الحافل بالفبركة والتدليس على ليبيا وغالبية دول المنطقة منذ 2011 وحتى اليوم .

وبعد كل هذه البروبغندا تبين بأن كل هذه الصور التي نشرتها تلك المؤسسات ” الإعلامية ” مفبركة بالكامل وتعود في بدايتها بالأصل لطائرة أمريكية بدون طيار عاملة في أفغانستان وقد تم التلاعب بها على النحو التالي :

– تم إقتصاص هيكل الطائرة من الصورة الأصلية وحذف أجزاء منها مثل الصواريخ وتغيير ألوان بعض الأجزاء الأخرى مثل العدسة الأمامية ولكن المزور قام بتغيير شكل العدسة في صورة ونسى أن يغيرها في الصورة الأخرى كما هو مبين ليبقى شكلها مطابق للأصلية .

– تم تكرار صورة هيكل الطائرة عدة مرات ووضعها بجانب بعض دون مراعاة للأبعاد التي يجب أن تبدوا معها كل طائرة أصغر من الأخرى كما هو موضح في أبعاد وأحجام الريشات العلوية للطائرة ( رقم 1 و 2 ) .

– فات على المزور مطابقة القاعدة الحاملة للعجلات بحيث قام بتكرار واحدة وهي متطابقة مع الأصلية وتناسى الأخرى .( رقم 3 )

-تلاعب المزور بلون الطائرة وإضاءة الصورة وأحدث فرقاً بين الأصلية والمزورة لكي يستحيل البحث عنها وإيجاد الأصلية لكنه تناسى حذف الظلال المتطابقة أسفل الطائرة بين الأصلية والمزورة .

– أخطأ المزور في إقتصاص صورة العسكري المزعوم صاحب العملية المزعومة بزوايا صحيحة بحيث قطع له أجزاءً من يده عند تركيبه أمام الطائرة كما فات عليه ان يطابق الإضاءة بين جسد العسكري والإضاءة الطبيعية في صورة الطائرة ( رقم 4 ).

– تجاهل المزور تكرار التغيير الذي أجراه على العدسة الأمامية للصورة مجدداً ( رقم 5 ).

أخيراً ، تعود الصورة للتفجير المزعوم في قاعدة الجفرة إلى تفجير حقيقي في قاعدة عسكرية بمدينة مأرب اليمنية يوم 5 سبتمبر 2015 وقد تم التلاعب أيضاً بألوان وسطوع الصورة الأصلية للتفجير لكي يستحيل العثور على الأصلية ولكن المرصد توصلت لها .

رابط الصورة الأصلية للطائرة من موقع ” ناشونال إنترست الأمريكي بتاريخ 18 يناير 2015 . إضغط هنا .

رابط الصور ة الأصلية للتفجير في اليمن بتاريخ 5 سبتمبر 2015 من صحيفة المغرب اليوم . إضغط هنا .

أخيراً || آمر قاعدة الجفرة الجوية ينفي لـ المرصد وقوع أي حادث عرضي أو متعمد في القاعدة أو وجود أي عناصر أجنبية داعياً كل وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الإستخفاف بمتابعيها .