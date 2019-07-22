مصر – تعرض الفنان فاروق الفيشاوي لوعكة صحية، استلزمت مرافقة أبنه أحمد الفيشاوي له حاليا.

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي نجل الفنان فاروق الفيشاوي أن والده تعرض لوعكه صحية منذ ساعات استلزمت انتقاله إلى منزله بصحبة والدته الفنانة سمية الالفي لمتابعة حالته الصحية .

كما طالب أحمد الفيشاوي الجمهور بالدعاء لوالده ، لكي يتجاوز هذه الوعكة الصحية.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي فاجأ الجميع أثناء استلامه لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.

ومن ناحية أخرى، كانت نيابة التهرب من الضرائب قد أمرت بضبط وإحضار الفيشاوي لسداد مبلغ 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض.

ووصلت تحقيقات النيابة إلى أن الفيشاوي شارك في مسلسلات “أولاد الحلال، وعفريت القرش، وقاتل بلا أجر، وحياة شمس الأنصاري” بالإضافة إلى مشاركته في دعاية إعلانات لإحدى شركات الاتصالات، وبلغت حصيلة هذه الأعمال ثلاثة ملايين و880 ألف جنيه.

واستدعت النيابة فاروق الفيشاوي أكثر من مرة، لكنه لم يحضر لذا أصدرت قرارها بضبطه وإحضاره.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي يشارك في العرض المسرحي “الملك لير” وهو من بطولة يحيى الفخراني وأحمد فؤاد سليم ونضال الشافعي وأحمد عزمي وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي ويقوم تامر كرم بإخراج العمل في حين يقوم المنتج الكبير مجدي الهواري بالإشراف الفني عليه.

وسائل اعلام مصرية