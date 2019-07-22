ليبيا – أعلنت قاعدة الوطية الجوية اليوم الاثنين بأن الطائرة من نوع L-39 التي هبطت مذخرة على الطريق العام بولاية مدنين التونسية تابعة لركن السلاح الجوي بالقيادة العامة ، وأن طيارها هو العقيد طيار فرج الصغير.

قاعدة الوطية الجوية أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأن الطائرة أقلعت من مطار براك الشاطئ العسكري ، مبينةً بأن الطيار اضطر للهبوط بعد تعرضه لخلل فني بأجهزة الملاحة الجوية أدت لانحراف مسار الطائرة التي كانت متوجهة إلى قاعدة الوطية من براك الشاطئ .

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع التونسية إن قائد الطائرة الحربية، التي هبطت اضطراريًا في ولاية مدنين صباح اليوم أكد أن طائرته تعرضت إلى عطل فني ، مضيفةً بأن منظومة الدفاع الجوي استعدت لاعتراضها، قبل أن تهبط.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن طائرة عسكرية تونسية مشطت المنطقة، فيما ستحقق السلطة القضائية العسكرية في الواقعة.