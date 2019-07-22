ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فتح الصمام رقم 13 المقفل بخط شحن النفط من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية.

الوطنية للنفط أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة ولشركة اكاكوس للعمليات النفطية تحققت من الصمامات على طول مسار الخط إلى أن تم الوصول الى الصمام المقفل.

وتقدمت المؤسسة بالشكر للفرق الفنية التي أشرفت على فتح الخط وحرس المنشآت النفطية الذي رافقهم على مدار يومين في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة.

الوطنية للنفط جددت إدانتها لهذا العمل التخريبي والذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه،مؤكدةً أن الجهات المعنية لا تزال تبحث عن الجناة.