انجلترا – وضع نجم ليفربول المصري محمد صلاح شرطاً للانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع “دون بالون” الإسباني أن صلاح طلب الحصول على 30 مليون أورو للانتقال إلى النادي الملكي، خصوصاً أن المدير الفني للأخير أبلغ رئيس النادي فلورنتينو بيريز بنيته ضم أحد نجمي “الريدز” (محمد صلاح أو ساديو مانيه)، من أجل تعزيز خط الهجوم للفريق.

ودخل بيريز في مفاوضات مع نجم المنتخب المصري، الذي حدد شرطه للانتقال وهو الحصول على 30 مليون أورو، إلا أن رئيس الملكي رفض هذا الأمر.

وكانت صحيفة “الصن” الإنجليزية، قد كشفت عن عزم نادي ليفربول الإنجليزي ربط النجم المصري بمعقل ليفربول “أنفيلد” حتى عام 2024، على أن ينال أعلى راتب في “البريمييرليغ”.

كووورة