نيويورك – توقع بنك الاستثمار الدولي مورغان ستانلي، الإثنين، عدم حدوث قفزة مستمرة في أسعار النفط، بسبب التوترات المتزايدة في مضيق هرمز، أهم ممر للنفط بالعالم.

ومساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز لـ”عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية”، بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوما.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة صباح الإثنين، وسط مخاوف من أن يؤدي احتجاز إيران للناقلة البريطانية، الأسبوع الماضي، إلى اضطرابات.

وحسب مورغان ستانلي، “يشير تاريخ الخوف حول مضيق هرمز، إلى أنه من وقت لآخر، يمكن أن يتصاعد هذا القلق ويمكن أن نشهد بعض الاضطرابات، ولكن نادرا ما تستمر لفترة طويلة”.

وأضاف: “هناك فرق في سوق النفط هذه المرة؛ لأن الإمدادات من خارج أوبك تنمو بسرعة كبيرة.. هذا هو المتغير الحقيقي في اللعبة وهذا هو السبب في أن حركة السعر حميدة نسبيا”.

وأشار البنك إلى أن نمو إمدادات النفط من خارج أوبك سيبقي على أسعار العقود الآجلة للنفط الخام منخفضة نسبيا خلال الأشهر المقبلة.

من ناحية ذات صلة، خفض غولدمان ساكس توقعاته لنمو الطلب على النفط إلى 1.275 مليون برميل يوميا في 2019، مقابل 1.45 مليون برميل يوميا في مطلع العام.

وتوقع غولدمان ساكس نمو الطلب على النفط إلى 1.45 مليون برميل يوميا في 2020؛ بفضل عوامل أبرزها تعافي تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي.

الأناضول