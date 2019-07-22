وخطف ياسر العروسي اللاعب الفرنسي من أصل جزائري الأنظار خلال أول مباراة له مع ليفربول الإنجليزي أمام إشبيلية الإسباني في الجولة التحضيرية للموسم الكروي الجديد المرتقب، وفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية.

ولد العروسي في فرنسا عام 2001، ونشأ في مدرسة لوهافر الفرنسية التي تخرج فيها الجزائري رياض محرز المتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 مؤخرا، والفرنسي بول بوغبا نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وينضم العروسي إلى مجموعة من اللاعبين العرب، الذين يلعبون في أندية أوروبية كبيرة، مثل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني وغيرهم.

والتحق العروسي (18 عاما) بفريق ليفربول الأول مطلع العام الجاري، بعد تألقه في صفوف الفريق تحت 18 عاما في الموسم الماضي، الأمر الذي دفع مدرب الفريق يورغن كلوب إلى ضمه للفريق الأول خلال فترة التحضيرات الحالية.

وما يميز العروسي أن بإمكانه اللعب في أكثر من مركز على المستطيل الأخضر، حيث يلعب في مركز الجناح والوسط المدافع وظهير أيسر.

وتعد هذه الميزات فرصة لا تعوض بالنسبة لكلوب، الذي يبحث عن بديل للإسباني ألبيرتو مورينو، الذي رحل عن ليفربول في يونيو الماضي عقب انتهاء عقده.

وأصيب العروسي خلال مباراته الأولى، الاثنين، بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي إشبيلية.