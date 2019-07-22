ليبيا – أكدت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة إستقرار الشبكة بشكل كلي ، معلنةً تحقيق فائض في الإنتاج يقدر بـ130ميجاوات.

الهيئة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي ان فائض الإنتاج يأتي بعد دخول الوحدة البخارية السادسة “الهرسك” بمحطة شمال بنغازي يوم الخميس الماضي على الشبكة من جديد بعد خروجها للصيانة الفترة الماضية.

وأضافت الهيئة أنه وبحسب النشرة الصادرة عن التحكم الجهوي الشرقية فإن متاح الشبكة يقد بـ”1600″ ميجاوات واحمال الذروة المتوقعة بلغ “1470” ميجاوات مع عدم وجود عجز متوقع وفائض توليد يقدر بحوالي 130 ميجاوات.

الهيئة طالبت المواطن التعاون معها من خلال الترشيد في استهلاك الكهرباء بإعتباره واجب وطني.