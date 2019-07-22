صعود النفط متأثرا بحرب الناقلات

فيينا – ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة بريطانية في 19 يوليو الجاري.

وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 62.98 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 55.78 دولار.





وسبق أن أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجازه ناقلة النفط Stena Impero التي ترفع العلم البريطاني، في مضيق هرمز قائلا إن السفينة لم تلتزم بقوانين الملاحة الدولية وأطفأت أجهزة التتبع واصطدمت بقارب صيد هناك.

وأضاف الحرس الثوري أنه تم توجيه الناقلة إلى السواحل الإيرانية وتسليمها لمنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية.

هذا الحادث جاء بعد احتجاز وحدات من المشاة البحرية البريطانية في 4 يوليو ناقلة النفط Grace 1 الإيرانية بمياه جبل طارق بزعم أنها كانت تتجه إلى الأراضي السورية، الأمر الذي يعارض العقوبات الأوروبية ضد دمشق.

المصدر: “رويترز” + وكالات