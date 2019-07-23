فلسطين – اعتقل الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين في مناطق متعددة بالضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية .

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان الثلاثاء، أنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة “الضلوع في نشاطات إرهابية شعبية”.

وأضاف: “تمت إحالة المقبوض عليهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الإعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ5700 معتقل بينهم: 230 طفلا، و48 معتقلة، و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية.

الأناضول