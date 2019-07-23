فلسطين – ذكرت وسائل إعلام محلية وشهود عيان، أن الجرافات الإسرائيلية تواصل عملية هدم المنازل في وادي الحمص، بحجة قربها من “الجدار الأمني في المنطقة”.

وهدمت القوات الإسرائيلية فجر امس الاثنين 6 بنايات ومنزلا تابعة للفلسطينيين في حي وادي الحمص بقرية “صور باهر” جنوبي القدس، بمحاذاة السياج العسكري على مشارف المدينة.

واقتحمت الجرفات التي رافقها المئات من عناصر الجيش والشرطة الإسرائيليين حي وادي الحمص لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية.

من جهته، أوضح رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، حمادة حمادة، أن القوات الإسرائيلية حاصرت عدة بنايات لعائلات فلسطينية في الحي، وزرعت المتفجرات لهدمها.

وأشار حمادة إلى أن خطر الهدم يهدد 16 بناية في الحي تضم أكثر من 100 شقة، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء، علما أن البنايات تقع في المنطقة “أ” الخاضعة للسلطة الفلسطينية حسب الاتفاقيات الموقعة وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أن إسرائيل تصر على هدمها بحجة قربها من الجدار الأمني.

والجدار عبارة عن سياجين من الأسلاك الشائكة يفصل بينهما طريق تمر منه الدوريات العسكرية الإسرائيلية.

المصدر: وكالات