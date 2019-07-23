الولايات المتحدة – ارتفع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسة لأعلى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات اليوم، مع إعلان الرئيس الأميركي التوصل لاتفاق بشأن الموازنة.

حيث ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو عشرين من المئة بالمئة، إلى دولار وأحد عشر سنتا وتسعة وثمانين جزءا من السنت، كما زاد أمام الين بذات النسبة، مُسجلاً مئة وثمانية ينات وثلاثة عشر جزءا من الين، وزادت العملة الأميركية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة ثلاثة اعشار بالمئة، مُسجلة دولارا واربعة وعشرين سنتا وثلاثة اعشار السنت، كما صعدت أمام الفرنك السويسري بنحو عشرين من المئة بالمئة، إلى ثمانية وتسعين سنتيم واربعة اعشار السنتيم، كما زاد مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام ست عملات رئيسة، بنحو عشرين من المئة بالمئة، إلى سبع وتسعين نقطة واربعين جزءا منها، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من تموز الحالي.

رويترز