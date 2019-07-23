بروكسل – لوح الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بفرض إجراءات مماثلة، حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على السيارات المستوردة من الدول الأوروبية.

جاء ذلك في إيضاحات قدمتها سيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية في الاتحاد الأوروبي، أمام لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي.

ولفتت مالمستروم إلى أن القضايا التجارية تعتبر من أولويات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى ضرورة تجنب الاتحاد الانجرار وراء السياسات التجارية الأحادية.

ونوهت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتبنى تجارة عالمية منفتحة وشاملة وشفافة تستند إلى القيم، ويرغب بتحديث هيكل منظمة التجارة العالمية، بالتعاون مع البلدان التي تتبنى أفكارًا مماثلة.

وأكّدت مالمستروم أن الاتحاد الأوروبي سوف يفرض قيودًا تجارية وإجراءات مماثلة على الولايات المتحدة، في حال فرضت الأخيرة رسومًا جمركية إضافية على السيارات المستوردة من الدول الأوروبية.

ولفتت إلى أن قيمة القيود التجارية التي قد يفرضها الاتحاد على واشنطن، ستبلغ نحو 35 مليار يورو.

وفي منتصف مايو/ آذار الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 25 بالمئة على واردات السيارات، وهو ما أقلق دول الاتحاد الأوروبي واليابان.

سكاي نيوز