الترجمان أشار في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS218” أمس الاثنين تابعته صحيفة المرصد إلى أن الولايات المتحدة الأميركية أصبحت تعلم تماماً بانهيار الجماعات المسلحة في طرابلس.

ويرى أن إخراجها محققيها في وقت يتجهز فيه الجيش لوضع الخطة النهائية لإنهاء الحرب بدخوله لطرابلس تعد إشارة إلى أن واشنطن أدركت بأن الجيش قادم للعاصمة طرابلس لا محالة.

وكما أكد على أن المسلحين في طرابلس قد يلجؤون إلى استخدام السُكّان في طرابلس كدروع بشرية في حربهم مع الجيش الذي يوشك على إنهاء المعارك الدائرة فور وصوله لقلب العاصمة طرابلس كما حدث في مناطق عدة ببنغازي ودرنة حيث كان المتطرفون والمسلحون يحتمون بالمدنيين ولا يواجهون الجيش.