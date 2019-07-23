ووصف صندوق النقد في توقعاته وضع الاقتصاد بأنه “معتدل” و”متباطئ” في ظل الحرب التجارية بينالصين والولايات المتحدة ومسار “بريكست” الصعب في أوروبا، حسبما أفادت “فرانس برس”.

وبات صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3.2 في المئة لهذه السنة و3.5 في المئة في 2020، بتراجع 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في أبريل.

ورفع الصندوق توقعاته للنمو في الدول المتقدمة للعام 2019 بزيادة 0.1 نقطة مئوية، فيما خفض توقعاته للصين في 2019 بـ0.1 نقطة.

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، كانت مسألة التجارة الدولية من أولويات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي غير كثيرا من طبيعتها عبر فرض الكثير من الرسوم الجمركية على بلدن عدة أبرزها الصين، مما أثار ما يعرف بـ”الحرب التجارية”.