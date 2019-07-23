الولايات المتحدة – انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، بأكثر من ثمانية دولارات، مع قوة العملة الأميركية، ووسط ترقب قرارات البنوك المركزية.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم آب، بنحو ستة أعشار بالمئة، أو ما يعادل ثمانية دولارات وستين سنتا، إلى الف واربعمئة وثمانية عشر دولارا وثلاثين سنتا للأونصة، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة نصف درجة مئوية، عند الف واربعمئة وثمانية عشر دولارا وخمسة وعشرين سنتا للأونصة.

وتزامن انخفاض أسعار المعدن الأصفر مع مكاسب البورصات العالمية، حيث أنهت الأسهم الأميركية تعاملات أمس قرب أعلى مستوى على الإطلاق.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية في الأسبوع الحالي، على أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه في الأسبوع المقبل، ووسط توقعات أن يتخذ كلا البنكين قرارات بخفض معدل الفائدة.

رويترز