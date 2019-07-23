العراق – طالب رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى، فائق زيدان، امس مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد، مشددا على ضرورة تعاون كافة الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.

وقال بيان لمجلس القضاء إن “زيدان اجتمع برئيس الادعاء العام، القاضي موفق العبيدي، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، القاضي جاسم محمد عبود، ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كريم الغزي، وناقش معهم الجهود المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة في مجال مكافحة الفساد، وتشخيص الجوانب الإيجابية والسلبية في هذا الملف، والتركيز على اختصاص هيئة النزاهة والقضاء على قضايا الفساد الكبيرة التي تسببت بآثار سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني”.

وأضاف البيان أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى شدد على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين وإحالة القضايا البسيطة على جهات التحقيق الأخرى لفسح المجال أمام هيئة النزاهة والقضاء المتخصص للنظر بقضايا الفساد، والتفرغ للقضايا المهمة فقط”.

وأشار إلى أن “زيدان ناشد كافة الجهات إبداء التعاون مع القضاء وهيئة النزاهة لتقديم المتهمين بقضايا الفساد إلى المحاكم، ورفع الحصانة عن المتهمين من النواب بارتكاب جريمة فساد إداري أثناء عملهم في المجال التنفيذي، وكذلك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لإنجاز التحقيق الإداري المطلوب بسرعة في الحالات التي تستوجب ذلك”.

وطالب بـ”سرعة الإجابة عن أسئلة هيئة النزاهة والقضاء في حال الاستفسار عن الأمور المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحاكم”.

المصدر: RT