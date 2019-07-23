ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري أمس الإثنين بحضور عضو المجلس عن مدينة زوارة جمال أبوسهمين وفداً من أعيان ومشائخ وأعضاء المجلس البلدي لمدينة زوارة.

زيارة الوفد كان هدفها وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس للإستيضاح حول قرار وزير العدل بالإفراج عن النزيل المحكوم عليه بالإعدام “البغدادي المحمودي” لدواعي صحية.

وأكد الحاضرون على مناداتهم باحترام القانون مع توفير كافة الحقوق للسجين من تلقي العلاج وتقديم الخدمات الطبية له داخل ليبيا وزيارة أهل السجين وفقاً للتشريعات النافذة.

المشري أعرب عن تفهمه لهذه المطالب مؤكداً أن المجلس سيتواصل مع كافة الجهات ذات الاختصاص لمعرفة خلفيات القرار ومعالجة آثاره مع الحرص على أن لا تؤثر هذه الإجراءات على المصالحة وحسن الجوار بين مدينة زوارة والمناطق المجاورة.