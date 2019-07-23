وأوضحت الدراسة التي نوه إليها الموقع الإلكتروني لشبكة CNN باللغة الإنجليزية، إلى أن التمسك بنظام غذائي نباتي يساهم في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وذلك بالاعتماد على الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات، والابتعاد عن النشويات والسكريات والكربوهيدرات.

وقال الدكتور كي صن، الأستاذ في قسم التغذية بكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد: “وجدنا أن تناول الوجبات الغذائية النباتية يرتبط في المتوسط، بخفض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 23٪”.

وأوضح أن الأطباء منذ فترة طويلة اتفقوا على أن اتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن صحي وعدم التدخين، من بين وسائل منع أو تأخير ظهور مرض السكري من النوع الثاني، موضحاً أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات يزيد في المقابل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وخاصة عندما يرتبط ذلك بمستويات منخفضة من النشاط البدني.