أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات، الثلاثاء، رغم صعود أسعار النفط، مع ترقب المستثمرين لظهور محفزات جديدة، في وقت أغلقت مصر ومسقط أسواقها في عطلات رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو، ويوم النهضة المباركة.

وبحلول الساعة (13:18 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.03 بالمئة أو سنتين اثنين إلى 63.28 دولارا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” أغسطس/ آب بنسبة 0.21 بالمئة أو ما يعادل 12 سنتا لتصل عند 56.34 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنسبة 2.08 بالمئة إلى 2832 نقطة، بدعم صعود أسهم “إعمار مولز” بنسبة 4.57 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 4.04 بالمئة.

وزادت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.85 بالمئة إلى 5343 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار بنسبة 5.58 بالمئة، والاتصالات بنسبة 1.6 بالمئة، والبنوك بنسبة 0.33 بالمئة.

وصعدت بورصة الأردن بنسبة 0.13 بالمئة إلى 1887 نقطة، مع ارتفاع أسهم “بنك الأردن” بنسبة 1.4 بالمئة و”الإسلامي الأردني” بنسبة 0.35 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.25 بالمئة إلى 8796 نقطة، مع هبوط أسهم قيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.32 بالمئة إلى 1522 نقطة، مع هبوط سهم “الأهلي المتحد” وحيدا بنسبة 1.3 بالمئة، في مقابل ارتفاع “زين” و”بتلكو” بنحو 3.3 بالمئة.

وفي الكويت، انخفض المؤشر الأول بنسبة 0.32 بالمئة إلى 6640 نقطة، فيما نزل المؤشر العام بنسبة 0.25 بالمئة إلى 6023 نقطة، وتراجع المؤشر الرئيس هامشيا بنسبة 0.06 بالمئة.

ومن المقرر أن تستأنف أسواق مصر ومسقط تداولاتهما غدا بعد نهاية العطلات الرسمية.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 2.08 بالمئة إلى 2832 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.85 بالمئة إلى 5343 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.13 بالمئة إلى 1887 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 1.25 بالمئة إلى 8796 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.32 بالمئة إلى 1522 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.32 بالمئة إلى 6640 نقطة.

الأناضول