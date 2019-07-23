العراق – أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، تراجع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الثلاثاء، إلى 153.63 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد أمس الاثنين؛ والبالغة 212.49 مليون دولار، بانخفاض 58.86 مليون دولار.

وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي اليوم، في المزاد المنعقد بمشاركة 27 مصرفاً.

وأضاف المركزي، أن المبيعات المنفذة هي نتائج يوم غدا الأربعاء، مبينا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 177.29 مليون دولار.

وأوضح، أن حجم المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 153.27 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع 360 ألف دولار.

وخلال مزاد الاثنين، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية إلى 212.49 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الأحد؛ والبالغة 174.14 مليون دولار.

المصدر : واع