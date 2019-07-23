روسيا – تم تشغيل أقوى قمر صناعي روسي للاتصالات “يامال-601” ضمن مجموعة الأقمار الصناعية الروسية للاتصالات العاملة في المدارات الفضائية.

وأعلن مشغل القمر “غازبروم النظم الفضائية” أن جميع “الأقمار الصناعية العاملة في “يامال-202” تم نقلها قبل أيام إلى القمر “يامال-601”.

وكان القمر الصناعي “يامال-601” قد أطلق في 30 مايو الماضي من مطار بايكونور الفضائي بواسطة صاروخ النقل “بروتون-إم” مع وحدة التعجيل “بريز-إم”. بيد أن “غازبروم نظم التشغيل الفضائي” أعلنت في الأول من يونيو أنه عند وضع القمر “يامال-601” في مداره حصل انحراف في اتجاه أحد محركاته، ما تطلب تدخل خبراء الشركة المنتجة له Thales Alenia Space وتعديل الاتجاه، حيث في التاسع عشر من يوليو الجاري استلمت “غازبروم نظم التشغيل الفضائي” إدارة وتوجيه القمر.

سيحل القمر الصناعي “يامال-601” محل القمر “يامال-202” في تقديم خدمات الخطوط الثابتة ونقل البيانات في النطاق C في جزء كبير من روسيا وفي بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

بالإضافة إلى ذلك ، يوفر الجهاز للمستخدمين في روسيا خدمات الاتصال والوصول إلى الإنترنت فائق السرعة في نطاق-Ka

المصدر: نوفوستي