وشهد اللقاء مشاركة الثلاثي الجديد بصفوف البلاوجرانا أنطوان جريزمان، فرينكي دي يونج ونيتو، حيث شارك الفرنسي أساسيًا قبل خروجه مع نهاية الشوط الأول.

بينما تواجد الهولندي والبرازيلي مع التشكيل الثاني الذي شارك به برشلونة مع بداية الشوط الثاني والمكون من:

نيتو، توديبو، لينجليه، خايمي، سيميدو، رافينيا، دي يونج، ألينيا، راكيتيتش، مالكوم، بيريز.

وافتتح تشيلسي أهداف المباراة عن طريق لاعبه الشاب تامي أبراهام في الدقيقة 34، بعد استغلاله خطأ دفاعي ساذج من سيرجيو بوسكيتس وعدم التمركز الجيد لمدافعي برشلونة.

بينما ضاعف النتيجة روس باركلي لاعب وسط تشيلسي في الدقيقة 81 من زمن المباراة، قبل أن يقلص الفارق إيفان راكيتيتش بتسديدة صاروخية في الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف ويفوز ب‍كأس البطولة الودية.