ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بالقاسم دبرز إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ينوي تصعيد ماوصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) واللجوء إلى الطيران الحديث للاعتداء على مرافق مدنية جديدة، حسب زعمه.

دبرز أكد في تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة ” القطرية أمس الاثنين أن هذه التحذيرات أخذت على محمل الجد من قبل الجهات الأمنية والعسكرية سواء في رئاسة أركان الوفاق والمناطق العسكرية أو أقسام وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وأضاف أن الضالعون في ما أسماه بـ”العدوان” على طرابلس هي دول إقليمية سواء بدعم “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) عسكريا أو سياسيا عبر منع عقد الجامعة العربية والبيان الباهت الأخير من الدول الست حول إيقاف إطلاق النار في ليبيا، على حد قوله.