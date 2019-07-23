السويد – حصلت الروسية أكسانا غاتولينا على الميدالية الذهبية في مسابقة القفز بالزانة، في بطولة أوروبا لألعاب القوى للناشئين 2019 تحت 20 سنة، المقامة في مدينة “بوراس” السويدية.

واجتازت أكسانا غاتولينا العارضة وهي على ارتفاع (4.36 م)، متفوقة بفارق 20 سم على صاحبتي المركزين الثاني والثالث، وأخذت الرياضية الروسية غطاءها وأصبحت ترفرف به عوضا عن علم بلادها، بسبب الحظر المفروض على الاتحاد الروسي لألعاب القوى.

وعلقت البطلة الروسية على احتفالها بهذه الطريقة، قائلة: “كانت هذه مشاعر ورغبة في مشاركة الفرحة بهذا الفوز مع الجمهور. بالطبع، كانت لدي رغبة شديدة في الاحتفال بالفوز والعلم الروسي بين يدي. لسوء الحظ، ليس لدينا مثل هذه الفرصة. وأخذت بشكل عاطفي أول شيء وجدته. وقد كان ذلك غطاء”.

وأوضحت: “بالطبع، لم يكن هناك أي دافع سياسي فيما عملته، فقط الرغبة في التعبير عن فرحة الفوز بحركة معينة ومشاركة هذه البادرة مع الجمهور”.

وأضاف ممثلو الاتحاد الروسي لألعاب القوى أن تصرف أكسانا غاتولينا لا يمثل انتهاكا للوائح الخاصة بالرياضيين المتنافسين في مسابقات الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في وضع محايد.

وعلق الاتحاد الدولي لألعاب القوى عضوية الاتحاد الروسي للعبة، منذ نوفمبر 2015، وينتظر الرياضيون الروس قرابة أربع سنوات موافقة الاتحاد الدولي، ويتنافسون تحت علم محايد.

المصدر: وكالات