كوريا ش – تفقد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، غواصة جديدة وأولى اهتماما خاصا لأنظمتها القتالية، في الوقت الذي لم يتضح فيه مصير المحادثات المعقدة الجارية مع أمريكا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الغواصة سيتم نشرها في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان، دون الكشف عن مواصفاتها أو موقعها.

وأضافت أن “القائد الأعلى اطلع بالتفصيل على بياناتها التشغيلية والتكتيكية وأنظمتها وأسلحتها القتالية”.

ويأتي تفقد الزعيم الكوري الشمالي للغواصة بعد تحذير بيونغ يانغ الشهر الماضي من أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستؤثر على المحادثات النووية المقترحة مع واشنطن والتي وافق عليها كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين في 30 يونيو الماضي.

ومنذ ذلك الحين لم تعقد اجتماعات بين الجانبين.

ويتمركز نحو 30 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، وتثير التدريبات السنوية المشتركة التي يجرونها مع الجيش الكوري الجنوبي غضب كوريا الشمالية التي تعتبر هذه المناورات تدريبا على الغزو.

ووصف الشمال الأسبوع الماضي هذه التدريبات المقررة بأنها “ضغط فاضح” على بيونغ يانغ و”انتهاك لروح” البيان المشترك الذي وقعه ترامب وكيم في اجتماعهما التاريخي في سنغافورة العام الماضي.

من جهة أخرى، قال ترامب الاثنين إن “هناك مراسلات إيجابية للغاية مع كوريا الشمالية”.

وأضاف “مرة أخرى لا توجد تجارب نووية، ولا توجد اختبارات صاروخية، ولا يوجد أي شيء على الإطلاق”.

وتصر واشنطن على نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية كشرط لرفع العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها.

المصدر:”أ ف ب”