إيران – أعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني، أن العراق وافق على تولى مؤسسة المستضعفين مشروع مد سكك الحديد بين منطقة شلمجة (جنوب غرب) مع محافظة البصرة العراقية.

وأوضح خيرالله خادمي في تصريح اليوم الثلاثاء، أن مؤسسة المستضعفين ستمول وتنفذ المشروع والعراق وافق على ذلك.

وأشار الى ايفاد وفد مكون من 8 افراد للعراق الاسبوع المقبل، لمعاينة موقع انشاء الخط السككي بين الشلامجة والبصرة.

وحول المصاعب اللوجستية بيّن خادمي أن يتعين نزع الالغام في المنطقة العراقية التي سيقام عليها المشروع لكونها كانت منطقة حربية.

وكالات