مصر – أعلنت شركة “إيني” الإيطالية للتنقيب، اليوم الثلاثاء، بدء الإنتاج من عقد تطوير حقل نفط جنوب مليحة في الصحراء الغربية المصرية، على بعد نحو 130 كم شمال واحة سيوة.

ووفقا لتقرير نشرته الشركة الإيطالية على موقعها، فإن الإنتاج الحالي من بئري نفط، يبلغ نحو 5000 برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل إلى 7000 برميل يوميا بحلول سبتمبر 2019.

وينقل النفط ويعالج في منشآت مصنع مليحة التي تديرها شركة “عجيبة”، وهي شركة مملوكة بالتساوي مع شركة النفط والغاز الحكومية المصرية.

يذكر أنه تم اكتشاف العديد من الآبار جنوب غرب مليحة في عام 2018، ويخطط الآن لحفر آبار استكشافية أخرى في المنطقة .

المصدر: وكالات