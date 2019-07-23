إسبانيا – واصل المنتخب المصري، امس الإثنين، عروضه القوية، وحقق انتصاره الخامس على التوالي في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة في إسبانيا.

وتغلب الفراعنة على منتخب فرنسا بنتيجة 37 – 32 في مباراة الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الثانية.

وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلبت كوريا الجنوبية على أستراليا بنتيجة 38 – 20، والسويد على نيجيريا بنتيجة 41 – 25.

وبذلك، تتصدر مصر المجموعة برصيد 10 نقاط، والسويد الثاني برصيد 8 نقاط، وفرنسا الثالث برصيد 6 نقاط، وكوريا الجنوبية الرابع برصيد 4 نقاط وتأهل الرباعي لثمن النهائي، ونيجيريا الخامس برصيد نقطتين وأستراليا السادس دون رصيد من النقاط.

وفي نفس الجولة للمجموعة الأولى، تغلب المنتخب التونسي على نظيره الصربي بنتيجة 29 – 23.

ليضمن المنتخب التونسي بهذه النتيجة المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط، وصربيا الرابع برصيد 4 نقاط ويتجنب منتخب نسور تونس مواجهة الفراعنة في ثمن النهائي.

وتحددت ملامح 6 مباريات بثمن النهائي، وتجمع مصر مع صربيا، وتونس مع السويد، والبرتغال مع ألمانيا، والنرويج مع البرازيل، والدنمارك مع المجر، وكرواتيا مع أيسلندا.

الأناضول