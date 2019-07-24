موسكو – أفادت سلطات موسكو، اليوم الأربعاء، بأن إنفاق السياح الأجانب خلال زيارتهم العاصمة الروسية بلغ في 2018 مستوى قياسيا، حيث سجل 864 مليار روبل (نحو 13.7 مليار دولار).

وأضافت السلطات أن عائدات الميزانية من الضرائب المفروضة على الفنادق في موسكو بلغت العام الماضي نحو 5 مليارات روبل (زهاء 800 مليون دولار).

وخلال السنوات الماضية، شهدت موسكو تطورا عمرانيا، حيث تم تشييد العديد من الفنادق التي تعد عنصرا رئيسا لتنمية القطاع السياحي، ويبلغ حاليا عدد الفنادق أو المرافق السياحية المماثلة في موسكو نحو 1.7 ألف.

ووفقا لسلطات العاصمة الروسية، فقد تم بناء 53 فندقا جديدا منذ العام 2011 وحتى الآن، ومن المخطط خلال العامين 2019 و2020 بناء 41 فندقا آخر.

(الدولار = 63 روبلا روسيا)

المصدر: “تاس”