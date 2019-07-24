كوريا ج – يسمح قفاز وزنه أقل من 200 غرام بتناول الجسم في الواقع الافتراضي وتحديد شكله. هذا القفاز الجديد سيساعد في ابتكار ألعاب واقعية وأجهزة آلية للتدريب.

نشرت مجلة Scientific Reports مقالة علمية لمجموعة مهندسين من كوريا، تشير فيها إلى أن نقل حاسة اللمس في الواقع الافتراضي ليس أمرا سهلا. المنظومات الحالية تعيد نسخ نسيج السطح، أي تنقل معلومات عنه- هل هو أملس ناعم أم خشن. ولكن كيف نضمن تحديد شكل الأجسام الافتراضية؟

القفاز الجديد يقرأ حركة المستخدم وينقل إليه إحساس اللمس. وقبل كل شيء هذا القفاز يثبت المعلومة عن الحركة لكي تتمكن اليد الافتراضية من إعادة نفس الايماءات الحقيقية. ويساعد الكمبيوتر في هذا 11 جهازا للاستشعار مثبتة على الإبهام والسبابة والإصبع الوسطى. تستخدم هذه الأجهزة التأثير الكهرضغطي، حيث أن حركة اليد تشوه الأجهزة الحساسة، التي بنتيجة ذلك تولد التيار الكهربائي. فيما الإشارة من أجهزة الاستشعار المثبتة على الأصابع تنقل بواسطة تطبيق Bluetooth إلى الكمبيوتر الذي يولد الواقع الافتراضي.

تم اختبار هذا القفاز في وسط افتراضي للعبة الشطرنج، حيث تمكن المشتركون في الاختبار بنجاح من “التقاط قطعة الشطرنج” الخيالية، ونقلها وتحديد شكلها.

المصدر: فيستي. رو